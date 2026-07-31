Tragedia a Napoli, malore improvviso mentre dorme: Tommaso muore a 29 anni

Dramma a Napoli per la scomparsa di Tommaso Maria Maglione, ex atleta del Circolo Nautico Posillipo, morto all’età di 29 anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto il mondo dello sport e quanti lo conoscevano.

Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre dormiva. Al risveglio è stato trovato privo di vita. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza purtroppo riuscire a salvargli la vita.

Il cordoglio del Circolo Nautico Posillipo

A ricordare Tommaso è stato il Circolo Nautico Posillipo, dove era cresciuto sportivamente nelle giovanili di pallanuoto. Attraverso una nota pubblicata sui social, il club ha espresso vicinanza alla famiglia. “Ci ha lasciati la scorsa notte un nostro giovanissimo ex atleta cresciuto nelle giovanili di pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo: Tommaso Maria Maglione. Aveva 29 anni.

Il Circolo Nautico Posillipo, con il suo Presidente Stefano Postiglione, si unisce al dolore della famiglia in questo triste momento”. Il messaggio è stato accompagnato da numerosi commenti di affetto e ricordi da parte di amici, ex compagni di squadra e appassionati di pallanuoto.