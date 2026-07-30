Aversa, Matacena revoca il vicesindaco Oliva: si apre crisi nella maggioranza

Ad Aversa la crisi politica entra nel vivo. Il sindaco Francesco Matacena revoca il vicesindaco Alfonso Oliva e apre una nuova fase per la maggioranza. La decisione arriva a poche ore dal consiglio comunale di ieri, interrotto per la mancanza del numero legale dopo l’uscita dall’aula del consigliere Virgilio e le assenze di altri esponenti della maggioranza.

Nel decreto di revoca, il primo cittadino motiva la scelta con il venir meno del rapporto fiduciario che aveva portato alla nomina di Oliva, ringraziandolo comunque per il lavoro svolto in questi due anni di amministrazione. Ma la replica dell’ex vicesindaco è immediata e durissima. In una lunga nota, Oliva sostiene di aver rassegnato le dimissioni mentre il sindaco firmava il decreto di revoca, chiede scusa agli aversani per aver sostenuto la candidatura di Matacena e accusa il primo cittadino di aver governato senza confronto con la coalizione, tra continui scontri interni, provvedimenti bloccati e perdita di finanziamenti. Adesso si apre una nuova fase. Il sindaco dovrà verificare se esistono ancora i numeri per governare e ricomporre una maggioranza che, dopo lo strappo con Oliva, appare sempre più fragile.

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