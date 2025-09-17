Stop per tre anni alle nuove aperture di bar e locali nel centro storico di Aversa. È una delle principali misure contenute nella bozza del nuovo regolamento sul commercio che l’amministrazione comunale porterà dopodomani in commissione statuto, prima del passaggio in consiglio comunale. L’obiettivo è quello di regolamentare la movida notturna e garantire maggiore decoro urbano nel centro storico.

Aversa: regolamento centro storico, stop a nuove aperture di bar e locali per 3 anni

Per i locali già esistenti resta la possibilità di cedere l’attività, ma solo mantenendo lo stesso codice ATECO e la stessa insegna. Tra le novità anche il divieto di esporre striscioni o lavagnette con i prezzi degli alcolici, per scoraggiare soprattutto tra i giovani il consumo di bevande alcoliche a basso costo.

Non mancano però le polemiche: dalla minoranza si accusa l’amministrazione di aver copiato il regolamento adottato dalla città di Firenze e di limitare in questo modo il rilascio di nuove licenze. Tra i commercianti, c’è chi apprezza la stretta per tutelare la vivibilità del centro e chi invece esprimere qualche perplessità.

