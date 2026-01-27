Aversa punta a Capitale italiana della Cultura 2030: “Al via iniziative di rilievo nazionale”

“Ci sono buone speranze per candidare la città”. Parte da qui, fiducioso, l’assessore alla Cultura Ugo Rufino, che rilancia l’ipotesi della candidatura di Aversa a Capitale italiana della Cultura 2030.

Aversa punta a Capitale italiana della Cultura 2030: “Al via iniziative di rilevanza nazionale”

Lo scorso 22 gennaio, Rufino e il sindaco Francesco Matacena sono stati a Roma, presso il Ministero della Cultura, per un incontro interlocutorio durante il quale sono state verificate le condizioni per un’eventuale candidatura. Un confronto che ha permesso di raccontare la storia millenaria, le bellezze e le potenzialità culturali di Aversa, in vista di un traguardo simbolico: il Millenario della fondazione della città normanna, che risale al 1030.

“Con il dottor Merlino abbiamo dialogato in maniera molto proficua – ha spiegato Rufino ai microfoni di Teleclubitalia – e ci sono state fornite indicazioni importanti, soprattutto per la presentazione dei dossier che abbiamo già predisposto in una prima bozza”. Centrale, secondo l’assessore, sarà il coinvolgimento della cittadinanza e del mondo associativo, “un patrimonio culturale fondamentale per Aversa”. Il prossimo passo sarà lo sviluppo di una serie di eventi capaci di portare la città su uno scenario non solo locale, ma anche regionale e nazionale. Iniziative saranno organizzate tra i mesi di febbraio e marzo, per accendere i riflettori su Aversa e rafforzarne la candidatura.

