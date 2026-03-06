Aversa, verso sfida del 2030: confronto su valorizzazione culturale con associazioni e istituzioni

Ad Aversa si guarda al futuro della città partendo dalla cultura. È questo il tema al centro del convegno che si è svolto lunedì pomeriggio nell’aula consiliare del Municipio normanno, dedicato alle opportunità di crescita culturale per il territorio.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Francesco Matacena e il professore Sebastiano Missineo, docente all’Università Europea di Roma ed ex assessore regionale alla Cultura in Sicilia. Un momento di confronto che ha coinvolto anche numerose associazioni del territorio, chiamate a contribuire con idee e proposte. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale in vista della candidatura di Aversa a Capitale italiana della Cultura 2030. L’obiettivo è costruire un progetto condiviso che valorizzi il patrimonio storico, artistico e identitario della città.

