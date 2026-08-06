Aversa, cambio al vertice della Polizia Locale: Guarino va a Roma, arriva Nacar

Cambio al vertice della Polizia municipale di Aversa. Stefano Guarino lascia il comando dei caschi bianchi normanni e si trasferisce a Roma, dove ha iniziato una nuova esperienza professionale con un prestigioso incarico nella Protezione Civile.

A raccoglierne il testimone sarà il tenente colonnello Emiliano Nacar, ufficiale con una consolidata esperienza nel settore. Il passaggio di consegne avverrà nelle prossime settimane, assicurando continuità alla direzione del corpo.

La partenza di Guarino era attesa da alcuni giorni. Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, aveva già rivolto un saluto pubblico al comandante, ringraziandolo per l’attività svolta e per il contributo fornito all’amministrazione comunale durante il suo mandato.

Nella stessa occasione, il primo cittadino aveva annunciato di aver già individuato il nuovo comandante, precisando che l’avvicendamento si sarebbe concretizzato in tempi brevi.

Chi è il nuovo comandante Emiliano Nacar

Tra le esperienze maturate figurano quelle nei comuni di Portici, Marigliano, Giugliano e Pomigliano d’Arco. Nacar assumerà ufficialmente la guida della Polizia municipale di Aversa nei prossimi giorni. Il nuovo assetto sarà però diverso da quello precedente: l’ufficiale ricoprirà il ruolo di comandante del corpo, ma non quello di dirigente comunale.