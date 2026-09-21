Su iniziativa del Consiglieri comunali Nicolò e Carratù, si è tunuto stamattina un incontro presso il Comando di Polizia Municipale alla presenza del Comandante Nacar. Un confronto focalizzato sulla complessa situazione del “Rione Savignano” e di Piazza Vittorio Emanuele durante il quale è stata posta l’attenzione sul fenomeno delle condizioni locative degli immobili da parte soprattutto di cittadini extracomunitari e degli esercizi commericali gestiti principalmente tra Via Isonzo, Via Cupa Scoppa, Via Piave e stradine limitrofe. Il fenomeno da tempo ormai impatta sulla vivibilità e sulla sicurezza dei residenti.

Aversa, Nicolò e Carratù incontrano il Comandante Nacar: “Più controlli e interventi in piazza Vittorio Emanuele e piazza Savignano”

E’ stata posta l’attenzione anche sull’associazione islamica che, sempre in Via Isonzo, ha trosformato il cortile in una moschea, con tutte le conseguenze in materia igienico-sanitaria e di sicurezza che il culto religioso comporta. E’ stata altresì segnalata la situazione di un immobile occupato in Via Santa Marta, diventato macato a cielo aperto di spaccio di stupefacenti.

Durante il confronto, il Comandante della Polizia Locale, Dott. Nacar, ha confermato la massima attenzione, garantendo interventi immediati, a partire dal coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico Comunale e, soprattutto delle altre forze dell’ordine, passaggi fondamentali per avviare una serie di sopralluoghi tecnici e verifiche strutturali e anagrafiche sul posto, propedeutici a ogni eventuale e successivo provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi.

«Il Rione Savignano merita attenzione, presenza delle istituzioni e risposte concrete, al pari di ogni angolo della città», dichiarano Nicolò e Carratù. Le condizioni alloggiative in cui spesso vivono gli extracomunitari non sono solo una violazione del patrimonio e delle norme, ma generano contesti di degrado che non possiamo tollerare. L’interlocuzione con il Comandante Nacar e il coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico segnano un passo fondamentale per fare chiarezza, mappare l’effettiva situazione degli immobili e restituire serenità all’intero quartiere. La collaborazione con tutte le forze politiche su temi così cruciali, sarà però necessaria perché il controllo del territorio deve essere un obiettivo perseguito da Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. Solo così dimostreremo che il bene della comunità viene prima di tutto.»