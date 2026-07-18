Dopo la violenta rissa scoppiata nei giorni scorsi in piazza Vittorio Emanuele, il sindaco di Aversa Francesco Matacena torna a chiedere un intervento delle istituzioni. Il primo cittadino ha inviato una nuova nota alla prefetta di Caserta, Lucia Volpe, sollecitando la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione e valutare ulteriori misure a tutela della sicurezza, a partire dall’istituzione di un presidio stabile delle forze dell’ordine nella principale piazza cittadina.

Aversa, più vigili in piazza Vittorio Emanuele. Matacena scrive al prefetto: “Rafforzare i controlli”

Nella lettera, Matacena ha sottolineato come l’ultimo episodio di violenza abbia preoccupato residenti e commercianti, rendendo necessario un ulteriore rafforzamento dei controlli. Il sindaco ribadisce una richiesta già avanzata nelle scorse settimane, quando aveva evidenziato come Aversa, pur contando poco più di 50mila abitanti, accolga quotidianamente migliaia di studenti, lavoratori e pendolari provenienti dall’intero Agro aversano e dall’area metropolitana di Napoli. Una realtà che, secondo il primo cittadino, impone un potenziamento degli organici delle forze di polizia e dei dispositivi di sicurezza.

In attesa delle decisioni del Ministero dell’Interno e della Prefettura, il Comune ha già disposto un rafforzamento della presenza della Polizia municipale nelle zone più frequentate del centro storico. In particolare, un drappello di agenti presidierà stabilmente piazza Vittorio Emanuele nelle fasce orarie ritenute più delicate, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e prevenire nuovi episodi di violenza.