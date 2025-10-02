Aversa, piantati 30 piccoli ulivi della pace al parco Pozzi: l’iniziativa di Unicef e del “Cimarosa”

In occasione della Festa dei Nonni, questa mattina al Parco Pozzi di Aversa tanti bambini insieme ai loro nonni hanno piantato 30 ulivi, simbolo di pace e continuità tra le generazioni. Si tratta di piccole piantine collocate in un’area specifica del polmone verde della città, nell’ambito della campagna nazionale “Ulivo” dell’Unicef, che ogni anno promuove iniziative di educazione civica e solidarietà.

L’iniziativa di questa mattina è stata promossa dall’Istituto scolastico “Domenico Cimarosa”, da anni ambasciatore Unicef, in collaborazione con l’Unicef Campania. Presenti alla manifestazione il sindaco Franco Matacena, l’assessora al Verde Iolanda Dello Margio e la consigliera Federica Turco per i saluti istituzionali, insieme alla dirigente scolastica Margherita Diana, ai professori e agli alunni del IV Circolo. Durante la mattinata è stata letta anche una lettera scritta dagli studenti, per sottolineare i valori della pace e della solidarietà, con un pensiero rivolto ai bambini che vivono in zone di guerra.

