È polemica ad Aversa per la decisione del presidente Luigi Picardi di chiudere l’ufficio del Giudice di Pace situato in via Castello. Il provvedimento, adottato con decreto nella giornata di ieri, è stato motivato dall’assenza di “tutto il personale amministrativo in servizio presso l’ufficio” e dall’impossibilità “di procedere allo svolgimento di tutti i servizi di cancelleria”.

Aversa, personale assente: chiuso l’ufficio del Giudice di Pace

Picardi ha comunicato la decisione alla Corte d’Appello di Napoli, stabilendo che l’ufficio resterà chiuso “fino all’adozione di provvedimenti necessari che ne consentano la riapertura”. La chiusura arriva in un contesto di cronica carenza di organico che da anni affligge il tribunale, nato nel 2013 e divenuto rapidamente tra i più sovraccarichi d’Italia.

In una nota, l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord guidato da Gianluca Lauro ha espresso “preoccupazione e condanna in merito al decreto di chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord”. L’Ordine ha quindi annunciato “di aver già conferito mandato al fine di impugnare il provvedimento innanzi all’autorità giudiziaria competente per vizi sia formali che sostanziali” e di aver sottoposto all’attenzione del Ministro Nordio la chiusura dell’ufficio del Giudice di Pace.

Le interviste al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, e al Presidente degli Avvocati di Napoli Nord, Gianluca Lauro