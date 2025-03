Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri ad Aversa, in via Madonna dell’Olio. Intorno alle 13, un operaio è caduto da un’impalcatura mentre era impegnato in un cantiere edile.

Aversa, operaio cade di schiena da diversi metri: grave in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato di schiena da diversi metri, riportando gravi ferite. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza, che ha trasportato il lavoratore in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma la dinamica sembrerebbe ricalcare episodi già visti nel settore edilizio. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.