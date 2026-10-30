Giugliano, rincari sui canoni idrici: i cittadini chiedono spiegazioni

Bollette pazze per i canoni idrici a Giugliano. In questi giorni, numerosi cittadini hanno ricevuto accertamenti relativi al 2025, con rincari che, in alcuni casi, superano i 300 euro. È caos agli uffici Publiservizi, dove in tanti si sono recati per chiedere chiarimenti e spiegazioni. Secondo molti si tratterebbe di un errore.

A preoccupare i residenti è soprattutto la discrepanza tra gli importi richiesti e i consumi effettivamente registrati, che, secondo le loro segnalazioni, non giustificherebbero aumenti così consistenti.

Ad interessarsi della questione è anche il comitato “Acqua pubblica – Bene Comune Giugliano”. Con la pubblicazione di un comunicato stampa ha richiesto un incontro urgente con i vertici di Publiservizi Giugliano