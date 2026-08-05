Giugliano. Sopralluogo tecnici ministero via Iodice: servono telecamere e attraversamenti pedonali

Due attraversamenti pedonali e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. E’ questo quanto decretato da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di un sopralluogo in via Primo Aviere Luigi Iodice a giugliano. Secondo quanto riporta l’Ansa, i tecnici hanno segnalato la pericolosità della strada che viene attraversata da auto e moto spesso a velocità sostenuta, soprattutto negli orari serali.

La stradina che costeggia il I circolo didattico è Considerata rischiosa soprattutto per i bambini che frequentano l’area, compresa tra la scuola elementare e il parco giochi. La strada è tenuta in buone condizioni, è munita dalla prevista segnaletica ma percorrerla, prevalentemente nelle ore serali e notturne, diventa rischioso. Con gli attraversamenti e le telecamere secondo i tecnici potrebbero essere risolte alcune di queste criticità.

Nell’attesa che il comune si attivi per l’installazione di quanto segnalato dal Ministero, continuano le lamentele dei residenti, anche per gli schiamazzi notturni, dato che la zona è frequentata fino a tarda notte da decine di giovani, negli anni non sono mancate risse e disordini.