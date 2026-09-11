Incidente lungo l’A1, scontro tra camion e tir: muore un 60enne

Un grave incidente stradale ha avuto conseguenze mortali nella notte lungo l’autostrada A1 nella giornata di ieri. Il sinistro si è verificato in direzione sud, al chilometro 684, a circa tre chilometri dal casello di San Vittore, in provincia di Frosinone, al confine con la provincia di Caserta. La vittima è un uomo di 60 anni che viaggiava alla guida di un tir adibito al trasporto di accessori per l’arredamento.

Scontro tra due mezzi pesanti lungo l’A1

Stando alle prime informazioni raccolte, per cause ancora da chiarire il tir condotto dal 60enne avrebbe tamponato un altro camion che trasportava pomodori. La collisione è stata particolarmente violenta e le conseguenze per l’autotrasportatore si sono rivelate fatali. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Cassino, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale della società autostradale. Le squadre hanno lavorato per effettuare le operazioni necessarie e ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

Traffico bloccato per diverse ore

Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, la salma del 60enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità. La carreggiata dell’A1 in direzione sud è rimasta chiusa per diverse ore per consentire gli interventi di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, provocando inevitabili disagi alla circolazione.