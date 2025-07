Lo hanno sorpreso mentre si chinava sotto un’auto in sosta nel centro di Aversa, cercando di occultare un sacchetto. Gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Aversa hanno fermato e perquisito un 42enne del posto, trovando circa 60 grammi di cocaina. L’uomo, notato con atteggiamento sospetto, ha tentato invano di allontanarsi. Dopo la scoperta, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa della convalida del fermo.

Aversa, nasconde cocaina sotto un’auto in sosta: arrestato un 42enne del posto

L’arresto rientra in un più ampio piano di prevenzione e controllo predisposto dalla Polizia di Stato, che solo negli ultimi mesi ha portato all’adozione di circa 200 provvedimenti. Tra questi, 43 fogli di via obbligatori, 9 “daspo urbani”, 12 “dacur” e oltre 40 ammonimenti per episodi di violenza domestica o atti persecutori. È stato emesso un ammonimento d’urgenza nei confronti di un 71enne già arrestato a giugno per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, protagonista di un violento litigio culminato in minacce e aggressioni, è stato ritenuto pericoloso per la compagna e per l’ordine pubblico.