Aversa, minorenni rapinati al parco Pozzi durante movida: un arresto e due denunce

Sono stati accerchiati da tre malviventi, uno dei quali brandiva una bottiglia in vetro, che dietro minaccia hanno preteso gli consegnassero quanto di valore in loro possesso, compreso i telefoni cellulari. È quanto accaduto nella serata di ieri 16 marzo al parco pubblico “Pozzi” di Aversa dove, due studenti minorenni, un 17enne e un 16enne, sono rimasti vittime di una rapina ad opera di tre individui.

Aversa, minorenni rapinati durante la movida: un arresto e due denunce

A chiedere l’intervento dei carabinieri della Stazione di Aversa sono stati gli stessi ragazzi che, dopo aver raccontato quanto accaduto, hanno fornito una dettaglia descrizione dei rapinatori, indicando anche la via di fuga.

I carabinieri, apprese le informazioni necessarie alla loro individuazione, si sono messi alla ricerca. È stato poi in via Filippo Saporito, proprio in prossimità dell’uscita principale del grande parco pubblico, che i militari dell’Arma hanno individuato, bloccato e arrestato uno dei malviventi. In particolare, ad essere stato arrestato è il 19enne di origini tunisine domiciliato in Gricignano d’Aversa che, poco prima, brandendo una bottiglia in vetro si era fatto consegnare il telefono cellulare e il portafogli dalle due vittime.

Successivamente, i carabinieri hanno anche individuato i suoi due complici, di cui uno minorenne, che sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in rapina. Gli investigatori stanno adesso approfondendo le indagini per verificare il loro coinvolgimento in altri episodi delittuosi commessi, nell’ultimo periodo, durante le serate della movida aversana. nL’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.