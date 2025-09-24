“La gara di appalto è già in avvio. Gli atti sono pronti e ci si sta convenzionando con una SUA (Stazione Unica Appaltante, ndr) esterna. È solo questione di pochi giorni”. A dirlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giovanni Tirozzi, sentito da Teleclubitalia, in merito al problema della mensa scolastica che quest’anno rischia di rimanere ferma ad Aversa.

Aversa, mensa scolastica a rischio. Assessore Tirozzi: “Gara d’appalto in avvio”

Stamattina si è tenuta una riunione in Comune con dirigenti e l’ufficio competente, alla quale ha partecipato anche l’assessore, per trovare una soluzione in tempi rapidi. Il contratto triennale con la ditta incaricata della refezione scolastica è giunto a scadenza senza che fosse mai formalmente sottoscritto. In assenza di una nuova gara d’appalto, il rischio concreto è che l’avvio della mensa scolastica, previsto per ottobre, subisca ritardi.

Tirozzi ha precisato che “i dirigenti preposti hanno avviato anche la procedura per richiedere ad ANAC la qualificazione (del Comune, ndr) come Stazione Unica Appaltante. Probabilmente allerteremo anche la Provincia di Caserta”, ribadendo che gli uffici stanno lavorando senza sosta per garantire il servizio alle famiglie. “La problematica è figlia di alcune incomprensioni gestionali che partono da lontano ed io ne sono venuto a conoscenza soltanto qualche giorno fa – ha aggiunto l’assessore –. La mia indicazione al dirigente del settore è stata quella di attivarsi per trovare la giusta soluzione in tempi ragionevoli. Qualche ritardo potrebbe esserci, ma resto fiducioso nell’operato dei nostri dirigenti e funzionari”.