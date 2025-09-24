Aversa, contratto con ditta mai sottoscritto: a rischio mensa scolastica

Ad Aversa la mensa scolastica rischia di rimanere ferma. Scaduto il contratto con la ditta incaricata – mai formalmente sottoscritto durante i tre anni di attività – il Comune non ha ancora indetto una nuova gara d’appalto. Risultato: la refezione scolastica non parte e crescono i disagi per le famiglie. In mattinata si è tenuta una riunione in Comune alla presenza di dirigenti e l’assessore al ramo, Giovanni Tirozzi, per cercare di individuare una soluzione e scongiurare ulteriori ritardi.

Aversa, contratto con ditta mai sottoscritto: ferma mensa scolastica

Intanto, dai banchi dell’opposizione arrivano critiche all’amministrazione guidata dal sindaco Matacena, accusata di “assenza di programmazione” nella gestione del servizio. Dal centrosinistra, il consigliere Mauro Baldascino parla di “segnale eloquente dell’incapacità di questa amministrazione. Sapevamo quando scadeva questo contratto, ma non si è fatto nulla per arrivare a una nuova gara d’appalto”. Dura la reazione anche dal centrodestra, il consigliere di minoranza Dino Carratù afferma: “Credo che si siano effettivamente incartati. Il contratto non è stato sottoscritto nei tre anni di servizio, la gara non può essere pubblica perché il Comune non ha i requisiti di riqualificazione. Siamo in un vicolo ceco. L’unica cosa che chiedo: è la certezza di dire alle famiglie qual è lo stato dell’arte, se la mensa partirà oppure no”.

