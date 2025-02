Momenti di tensione in un’abitazione di via Isonzo, ad Aversa, dove una lite tra extracomunitari è finita nel sangue. Durante la discussione, avvenuta nel corso della notte, uno dei presenti avrebbe sferrato un pugno contro un vetro, mandandolo in frantumi. Una scheggia ha colpito un 32enne di origine pakistana, ferendolo a un braccio.

Aversa, lite tra extracomunitari in via Isonzo: 32enne ferito da una scheggia di vetro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa per ricostruire l’accaduto. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, non c’è stato alcun accoltellamento. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati, dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.