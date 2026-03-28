Aversa, giornata della legalità alla “Pascoli” con don Merola, forze dell’ordine e WWF

Un momento di riflessione sulla legalità nel ricordo di don Peppe Diana, a trentadue anni dal suo martirio. L’incontro si è svolto ieri mattina alla scuola media “Giovanni Pascoli” di Aversa.

A confrontarsi con gli studenti e le studentesse la dirigente scolastica, Filomena Simonelli, il WWF rappresentato dal referente casertano Vincenzo Viglione, il sostituto commissario del Commissariato di Aversa Paolo Paone, il capitano Fabrizio Bizzarro, comandante della locale Compagnia, e don Luigi Merola, parroco anticamorra. Proprio don Merola, con la fondazione “A Voce d’e Creature”, è impegnato ogni giorno nel recupero di giovani a rischio, offrendo loro un’alternativa concreta alla criminalità organizzata. Nel corso dell’iniziativa, il WWF ha donato alla scuola una pianta di sorbo, simbolo di rinascita e impegno nella legalità.

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