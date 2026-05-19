Minorenne accoltellato a Marano al culmine di una discussione con un coetaneo. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne per lesioni personali.

Marano, accoltellato al culmine di una discussione: rintracciato e denunciato 14enne

Gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli per la segnalazione di un giovane con una ferita da arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che lo stesso, poco prima, mentre si trovava a Marano, aveva ingaggiato una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi. Dagli accertamenti successivi gli agenti del Commissariato Chiaiano hanno rintracciato e denunciato l’aggressore.