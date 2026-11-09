Follia tra Napoli e Melito, fuga contromano per 10 km: sperona volanti e aggredisce poliziotti

Un inseguimento da brividi durato oltre dieci chilometri, tra manovre pericolose, strade percorse contromano e auto della polizia speronate nel tentativo di sfuggire ai controlli. È quanto accaduto nella serata di ieri tra Napoli e Melito, dove un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo una fuga rocambolesca terminata con uno scontro contro una volante e una colluttazione con gli agenti. L’uomo deve rispondere delle accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Non si ferma alla vista della polizia: scatta l’inseguimento

Tutto è cominciato in via Ghisleri, nella periferia nord di Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’automobile dal comportamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi a un possibile controllo. I poliziotti si sono messi immediatamente all’inseguimento, dando il via a una fuga che si è protratta per oltre dieci chilometri, attraversando diverse strade dell’area a nord di Napoli.

Contromano sulla Circumvallazione Esterna, speronate le auto della polizia

Durante la fuga, il 48enne avrebbe effettuato una serie di manovre estremamente pericolose, violando ripetutamente le norme del Codice della Strada. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo avrebbe urtato più volte l’auto degli agenti, percorrendo anche diversi tratti stradali contromano. Tra le arterie interessate dall’inseguimento anche la Circumvallazione Esterna, dove la condotta del fuggitivo avrebbe messo seriamente a rischio l’incolumità degli altri automobilisti. Nonostante i tentativi degli agenti di fermarlo, l’uomo ha proseguito la sua corsa fino al territorio di Melito.

Lo schianto contro una volante a Melito e la colluttazione con gli agenti

La fuga si è conclusa proprio a Melito di Napoli, dove una volante del Commissariato di Scampia era intervenuta in supporto agli agenti impegnati nell’inseguimento. Giunto nella zona, il 48enne si è scontrato con l’auto della polizia, provocando un violento impatto che ha interrotto la sua corsa. Ma anche dopo lo schianto l’uomo avrebbe tentato di opporre resistenza. Ne è nata una colluttazione con i poliziotti, che sono riusciti a immobilizzarlo e a bloccarlo non senza difficoltà. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato addosso al 48enne un taglierino.

Arrestato 48enne con precedenti di polizia

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato arrestato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Scampia. Nei suoi confronti sono state contestate le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È scattata anche una denuncia per il possesso del taglierino. Una fuga di oltre dieci chilometri che, tra speronamenti e manovre contromano, ha messo in pericolo automobilisti e forze dell’ordine, prima di concludersi con l’arresto del conducente.