Piazza Nazionale: sorpreso con la droga, arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, a Piazza Nazionale a Napoli 19enne arrestato per droga. Il giovane è stato bloccato nei pressi del vicoletto Santa Maria della Fede da parte della Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

19enne a Napoli arrestato con droga dalla Polizia di Stato

Durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nella strettoia del vicoletto, un 19enne si aggirava furtivamente suscitando l’attenzione dei poliziotti, che insospettiti hanno immediatamente provveduto ad effettuare un controllo. Il giovane colto in fragrante, è stato trovato in possesso di svariate droghe suddivise in 6 bustine di marijuana e 7 involucri di hashish ed anche di una somma di denaro pari a 170 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli agenti alla luce di ciò hanno provveduto a perquisire anche l’abitazione in uso del ragazzo dove hanno rinvenuto altre sostanze stupefacenti, in particolare: 17 bustine di marijuana, 15 involucri di hashish assieme a del materiale per il confezionamento della droga. Per lui quindi sono scattate le manette.