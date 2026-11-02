Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un inseguimento notturno per le strade di Gricignano di Aversa. È accaduto la notte scorsa, quando due minorenni, a bordo di una Fiat Panda gialla, non si sono fermati all’alt imposto dai Carabinieri della locale Stazione, dando origine a una fuga protrattasi per alcuni minuti lungo le strade cittadine.

Gricignano d’Aversa, scappano all’alt: denunciati due minorenni senza patente

I militari dell’Arma, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno intimato l’alt all’autovettura, ma il conducente ha proseguito la marcia, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Gramsci, dove i Carabinieri sono riusciti a intercettare e bloccare il veicolo con a bordo i due giovani. Alla guida si trovava un sedicenne, residente a Orta di Atella, in compagnia di un passeggero quindicenne, anch’egli residente nello stesso comune.

Auto sequestrata

Dagli accertamenti è emerso che il conducente era privo di patente di guida, con recidiva nel biennio. La condotta tenuta durante la fuga ha inoltre comportato la contestazione delle ipotesi di reato di fuga pericolosa, inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’alt e uso improprio del veicolo in concorso.

Al termine degli accertamenti, entrambi i minorenni sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti. I due ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori, nel frattempo giunti sul posto, mentre dell’accaduto è stata informata l’Autorità giudiziaria minorile.

Leggi anche: