Inseguimento sui tetti a Villaricca, carabinieri arrestano pusher 18enne

Notte movimentata a Villaricca, dove un’operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in un inseguimento tra le strade cittadine. A finire in manette è stato Gabriele Balbi, 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, era impegnato in un’attività di spaccio insieme a un altro uomo. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio ad Alto Impatto, finalizzato al contrasto della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Villaricca, la fuga in auto e l’inseguimento a piedi

I Carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno individuato i due uomini all’interno di un’automobile presa a noleggio. Secondo la ricostruzione dei militari, entrambi erano intenti a spacciare droga quando è scattato il controllo.

Alla vista delle divise, i due hanno tentato di sottrarsi all’intervento, dando vita a un inseguimento iniziato a bordo dell’auto e proseguito successivamente a piedi. Le ricerche si sono estese anche in altezza, con i Carabinieri che sono saliti sui tetti nel tentativo di individuare e rintracciare il pusher.

La fuga si è conclusa con il blocco del 18enne, mentre l’altro uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti per identificarlo e rintracciarlo.

Lanciano un borsello durante la fuga: dentro cocaina e soldi

Durante l’inseguimento, i due avrebbero cercato di disfarsi di un borsello, lanciandolo nel tentativo di sottrarlo al controllo dei Carabinieri.

Il gesto non è passato inosservato. I militari hanno recuperato il borsello e, durante la perquisizione, hanno trovato 16 grammi di cocaina, già suddivisi e pronti per la vendita al dettaglio, e 180 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati recuperati nell’ambito dell’operazione antidroga.

Arrestato 18enne di Scampia, ricerche per il fuggitivo

Al termine dell’intervento, Gabriele Balbi è stato arrestato per droga e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire all’identità dell’uomo che si trovava con lui nell’auto a noleggio e che è riuscito a sfuggire ai militari.