Aversa, frizioni in maggioranza: “Sindaco prenda posizione. Privitera in FI? Vediamo dopo regionali”

Nervi tesi nell’ultimo consiglio comunale di Aversa. Le assenze in maggioranza, che mercoledì scorso hanno fatto infuriare il sindaco, hanno messo a rischio il numero legale. Dai banchi dell’opposizione il consigliere di centrosinistra Mario De Michele lancia un appello diretto al primo cittadino: “Serve una presa di posizione chiara. Torni ad amministrare: questa maggioranza è in apnea e la sua sopravvivenza incide sulla città e sui cittadini”.

Capitolo Privitera: il consigliere, pur essendo approdato in Forza Italia, ha annunciato che resterà all’opposizione, nonostante in maggioranza siedano già esponenti moderati vicini agli azzurri. De Michele osserva: “Il nodo verrà al pettine dopo le regionali. La maggioranza sta sostenendo alcuni candidati di Forza Italia, quindi aspettiamo con curiosità l’esito del voto per capire quali equilibri si creeranno”.