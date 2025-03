È finita in rissa l’esibizione di alcuni cantanti neomelodici al Parco Argo di Aversa, in via Raffaello Sanzio, traversa di via De Jasi. Al termine dell’evento, infatti, è scoppiata una violenta zuffa che ha visto un gruppo di giovani aggredire un anziano apparentemente senza motivo, finito poi in ospedale.

Aversa, festa con cantanti neomelodici finisce in rissa: anziano picchiato al volto

Stando alle prime ricostruzioni, l’alterco sarebbe nato a causa dell’eccessivo consumo di alcol da parte dei ragazzi coinvolti. In evidente stato di agitazione, avrebbero preso di mira l’anziano, colpendolo al volto e provocandogli diverse ferite. Alcuni passanti, assistendo alla scena, sono prontamente intervenuti nel tentativo di interrompere l’aggressione e prestare soccorso alla vittima. La rissa così si è estesa ad altri soggetti.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato al vicino ospedale Moscati per ricevere le cure necessarie. Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno ristabilito l’ordine e avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area saranno fondamentali per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare i colpevoli.