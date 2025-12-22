Aversa, definita la nuova Giunta comunale: nomi e deleghe

Si conclude la fase di verifica politica avviata nei giorni scorsi e prende ufficialmente forma la nuova Giunta comunale di Aversa. Il sindaco ha annunciato poco fa la nuova composizione dell’esecutivo cittadino. Si tratta di un esecutivo a composizione mista, metà politica e metà tecnica: tre gli assessori tecnici, Caccavale, Rufino e Lauriello, anche se quest’ultima è espressione dell’area di Aversa Moderata. Quattro le riconferme dalla precedente squadra di governo – Oliva, Di Palma, Dello Margio e Sagliocco – mentre resta fuori Forza Azzurra, esclusa dalla nuova composizione della squadra di governo al termine di un lungo braccio di ferro con il primo cittadino.

La nuova Giunta comunale di Aversa: nomi e deleghe

Ecco la composizione ufficiale della Giunta comunale di Aversa:

Alfonso Oliva – Vicesindaco

Patrimonio, Contenzioso

Francesco Sagliocco – Assessore

Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Personale, Cimitero

Elvira Caccavale – Assessore

Bilancio, Tributi, PNRR – PRIUS

Ugo Rufino – Assessore

Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione, Transizione Digitale, Aversa Millenaria

Iolanda Dello Margio – Assessore

Verde e Parchi Pubblici, Protezione Civile

Francesco Di Palma – Assessore

Urbanistica ed Edilizia Privata, Pubblica Illuminazione, Rigenerazione Urbana, Arredo Urbano, Attività Produttive, Fiere e Mercato Ortofrutticolo

Giulia Lauriello – Assessore

Politiche Sociali, Igiene Urbana, Polizia Municipale

Nel conferimento degli incarichi, il sindaco ha chiesto a tutti gli assessori dedizione, impegno e forte senso di squadra, sottolineando come solo attraverso un lavoro condiviso e responsabile sia possibile affrontare le sfide che attendono Aversa nei prossimi mesi.

Particolare attenzione sarà rivolta ai settori chiave: bilancio e fondi PNRR, lavori pubblici, urbanistica, politiche sociali, sicurezza, ambiente, cultura e sviluppo economico. Una linea amministrativa orientata a efficienza, programmazione e risultati concreti.

Il ringraziamento alla precedente Giunta

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento sincero agli assessori uscenti, riconoscendo il lavoro svolto, l’impegno profuso e il contributo offerto al servizio della città di Aversa durante la precedente fase amministrativa. Con la nomina della nuova giunta si apre per l’amministrazione Matacena una nuova fase di governo