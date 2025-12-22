Aversa, definita la nuova Giunta comunale: nomi e deleghe

Si conclude la fase di verifica politica avviata nei giorni scorsi e prende ufficialmente forma la nuova Giunta comunale di Aversa. Il sindaco ha annunciato poco fa la nuova composizione dell’esecutivo cittadino. Si tratta di un esecutivo a composizione mista, metà politica e metà tecnica: tre gli assessori tecnici, Caccavale, Rufino e Lauriello, anche se quest’ultima è espressione dell’area di Aversa Moderata. Quattro le riconferme dalla precedente squadra di governo – Oliva, Di Palma, Dello Margio e Sagliocco – mentre resta fuori Forza Azzurra, esclusa dalla nuova composizione della squadra di governo al termine di un lungo braccio di ferro con il primo cittadino.
La nuova Giunta comunale di Aversa: nomi e deleghe
Ecco la composizione ufficiale della Giunta comunale di Aversa:
Alfonso Oliva – Vicesindaco
Patrimonio, Contenzioso
Francesco Sagliocco – Assessore
Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Personale, Cimitero
Elvira Caccavale – Assessore
Bilancio, Tributi, PNRR – PRIUS
Ugo Rufino – Assessore
Cultura, Turismo, Pubblica Istruzione, Transizione Digitale, Aversa Millenaria
Iolanda Dello Margio – Assessore
Verde e Parchi Pubblici, Protezione Civile
Francesco Di Palma – Assessore
Urbanistica ed Edilizia Privata, Pubblica Illuminazione, Rigenerazione Urbana, Arredo Urbano, Attività Produttive, Fiere e Mercato Ortofrutticolo
Giulia Lauriello – Assessore
Politiche Sociali, Igiene Urbana, Polizia Municipale
Nel conferimento degli incarichi, il sindaco ha chiesto a tutti gli assessori dedizione, impegno e forte senso di squadra, sottolineando come solo attraverso un lavoro condiviso e responsabile sia possibile affrontare le sfide che attendono Aversa nei prossimi mesi.
Particolare attenzione sarà rivolta ai settori chiave: bilancio e fondi PNRR, lavori pubblici, urbanistica, politiche sociali, sicurezza, ambiente, cultura e sviluppo economico. Una linea amministrativa orientata a efficienza, programmazione e risultati concreti.
Il ringraziamento alla precedente Giunta
Nel suo intervento, il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento sincero agli assessori uscenti, riconoscendo il lavoro svolto, l’impegno profuso e il contributo offerto al servizio della città di Aversa durante la precedente fase amministrativa. Con la nomina della nuova giunta si apre per l’amministrazione Matacena una nuova fase di governo