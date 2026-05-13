Napoli. Hacker, corruzione e dati riservati: maxi blitz della Polizia

Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un’organizzazione criminale accusata di accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

Il blitz sta interessando diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, con numerosi uomini delle forze dell’ordine impegnati in perquisizioni, sequestri e attività investigative.

Organizzazione criminale specializzata in reati informatici

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale avrebbe operato attraverso accessi illeciti a sistemi informatici protetti, ottenendo informazioni riservate grazie anche alla presunta complicità di pubblici ufficiali e dipendenti infedeli.

Le accuse contestate dalla Procura riguardano reati particolarmente gravi legati alla sicurezza informatica e alla gestione illecita di dati sensibili, con episodi di corruzione e diffusione di informazioni coperte da segreto d’ufficio.