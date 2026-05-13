Giugliano. “Ti sparo se non esci”: tentata estorsione a imprenditore, scarcerato 46enne

Nuovo sviluppo giudiziario nell’inchiesta condotta dalla Polizia di Stato su un presunto episodio di tentata estorsione aggravata avvenuto tra Giugliano e Villaricca. Francesco Mallardo, 46 anni, ha ottenuto gli arresti domiciliari ed è stato scarcerato dal carcere di Poggioreale, dove era detenuto dopo l’arresto eseguito dagli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca.

Coinvolto nell’indagine anche Vincenzo Mallardo, classe 31 anni, anch’egli residente a Giugliano. I due fratelli erano stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso.

Le minacce per ottenere 7mila euro

Secondo la ricostruzione investigativa, i fratelli Mallardo avrebbero minacciato un imprenditore per ottenere il pagamento di circa 7mila euro, somma che, secondo l’accusa, sarebbe collegata alla cessione di sostanza stupefacente.

Pesanti le frasi contestate dalla pubblica accusa: “Ti devo sparare nelle gambe, ti porto finito, tu meriti solo la morte, mò devi morire, se non esci ti sparo”. Minacce che avrebbero convinto la Procura a richiedere l’applicazione delle misure cautelari poi eseguite dalla Polizia di Stato.

Processo a Napoli Nord: pena ridotta grazie alla legge Cartabia

Nel corso del processo, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sei anni di reclusione. Il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha invece condannato gli imputati a 3 anni e 4 mesi di carcere.

Grazie agli effetti della riforma Cartabia, la pena sarà ulteriormente ridotta a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Francesco Mallardo, difeso dagli avvocati Mauro Porcelli e Luigi Poziello, ha così ottenuto la concessione degli arresti domiciliari.

Sequestrata marijuana durante la perquisizione

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare nell’abitazione di Vincenzo Mallardo. All’interno dell’immobile sarebbero stati rinvenuti circa 850 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento della droga.

Il ritrovamento dello stupefacente rafforza l’ipotesi investigativa di un possibile coinvolgimento dell’uomo anche in attività di spaccio sul territorio di Giugliano e Villaricca.