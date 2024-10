Anche la città di Aversa è coinvolta nell’esercitazione nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico legato al bradisismo dei Campi Flegrei. Per questo motivo, Piazza Mazzini verrà chiusa al traffico e alla sosta per due giorni, l’11 e il 12 ottobre, per consentire l’afflusso di autobus e l’allestimento di un’area di incontro destinata ai cittadini, provenienti da Napoli, coinvolti nell’esercitazione.

Aversa coinvolta nell’esercitazione per rischio vulcanico: chiude Piazza Mazzini per due giorni

A disporre il provvedimento, attraverso un’ordinanza dirigenziale, il comandante della Polizia Municipale di Aversa, Stefano Guarino. Il divieto di sosta sarà in vigore dalle 8 del mattino, dell’11 ottobre, fino alle 18 del 12 ottobre, nel tratto di Piazza Mazzini tra via Fermi e via Atellana e lungo via Atellana fino all’incrocio con via Benedetto Croce. L’unica area esclusa dalla limitazione sarà quella riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità.

Oltre al divieto di sosta, sarà anche interdetto il transito veicolare nella stessa area dalle 8 alle 20 dell’11 e 12 ottobre, fino alla conclusione dell’esercitazione. Le uniche eccezioni riguarderanno i mezzi della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato coinvolte e di ditte incaricate per l’allestimento.

Sarà, inoltre, permesso il transito ai residenti diretti a garage privati, purché non interferiscano con le operazioni corso. Tra le altre modifiche temporanee al traffico, l’ordinanza prevede la traslazione dell’area di sosta riservata ai taxi nei pressi dell’incrocio tra Piazza Mazzini e via Fermi e la sospensione del divieto di fermata sul lato est di Piazza Mazzini per l’intera durata dell’esercitazione.