Ad Aversa continua a tenere banco la vicenda relativa alla chiusura di via Nobel. L’arteria stradale, che collega l’area orientale della città con il centro cittadino e, in particolare, con l’ospedale Moscati, avrebbe dovuto chiudere ieri al transito dei veicoli per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione, sospesi nel periodo natalizio.

Aversa, chiusura via Nobel. Carratù: “Si faccia chiarezza su riapertura. Da verificare lavori realizzati”

La chiusura è però slittata, secondo quanto si apprende, e l’arteria dovrebbe diventare off limits a partire da lunedì prossimo fino al mese di febbraio. Al momento via Nobel resta aperta, sebbene la carreggiata sia parzialmente ristretta a causa degli interventi in corso, in particolar modo quelli relativi al rifacimento dei marciapiedi.

A intervenire sul caso è il consigliere di opposizione Dino Carratù: “I cittadini dovrebbero essere messi a conoscenza in maniera chiara sia della chiusura che della riapertura di via Nobel. L’amministrazione dovrebbe spiegare quali provvedimenti intende portare avanti, soprattutto per evitare i continui disagi a chi percorre le principali arterie della città. Resta inoltre da verificare la bontà dei lavori realizzati”.