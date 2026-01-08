Via Nobel ad Aversa, che inizialmente avrebbe dovuto chiudere nella giornata di ieri, è attualmente ancora percorribile, seppur con alcune limitazioni dovute ai lavori in corso. La strada risulta infatti aperta al traffico, ma la carreggiata è ristretta per la presenza di mezzi e operai impegnati nel cantiere.

Aversa. Via Nobel resta aperta, ma lavori in corso: chiusura rinviata a lunedì

Gli interventi interessano il tratto compreso tra la caserma della Guardia di Finanza e l’Istituto Alberghiero, dove sono già partiti i lavori, in particolare quelli relativi al rifacimento dei marciapiedi.

Dal cantiere fanno sapere che la chiusura di via Nobel non avverrà in modo immediato, ma sarà effettuata gradualmente, così da evitare disagi eccessivi ai residenti e agli automobilisti della zona. La scelta di procedere per fasi consentirà di completare prima gli interventi sui marciapiedi, per poi passare al manto stradale e successivamente all’impianto di illuminazione.

La chiusura totale della strada è comunque prevista per lunedì prossimo, quando entrerà nel vivo la seconda fase dei lavori. Fino ad allora, la viabilità resterà attiva, sebbene con rallentamenti e restringimenti. Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a valutare, ove possibile, percorsi alternativi.