Madonna di Casaluce, cresce l’attesa ad Aversa: il 15 giugno il ritorno della sacra icona

Grande attesa ad Aversa per il ritorno della sacra icona di Maria Santissima di Casaluce, che segna l’inizio dei festeggiamenti in onore della patrona della città. Dopo circa otto mesi trascorsi a Casaluce, la Madonna farà ritorno nella città normanna il prossimo 15 giugno, giorno della traslazione, dove resterà fino al mese di ottobre custodita nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, in via Roma. Reso noto dal Comitato festeggiamenti il programma ufficiale degli appuntamenti religiosi. Tra le novità di quest’anno, il 9 settembre, giorno in cui ricorre la festa di Santa Maria di Casaluce, si terrà una sacra rappresentazione dedicata alle origini e alla storia della Madonna di Casaluce.