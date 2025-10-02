Aversa, caso “segretaria”: dimissioni consensuali. Ok a emendamento su Palestina e altri stati

“In modo sereno è stata firmata consensuale con la segretaria generale. Colgo l’occasione per ringraziarla per l’impegno profuso. A breve avremo un nuovo segretario, fino a quando non ci sarà il nuovo insediamento ci sarà la dottoressa De Chiara”. Con queste parole il sindaco Matacena, a margine del consiglio comunale di ieri pomeriggio, ha fatto chiarezza sul caso che ha visto protagonista la segreteria comunale, Emanuela De Chiara. La segretaria era assente, sostituita dalla dirigente Paola Oro.

Una vicenda che si sarebbe aggravata dopo una richiesta che De Chiara avrebbe avanzato in Prefettura per ottenere l’intervento dell’ente e lasciare la città normanna. All’origine della rottura, il nodo della mensa scolastica: tre anni di servizio senza contratto firmato, ora scaduto, e la proroga ritenuta impossibile dalla segretaria.

I lavori del consiglio comunale di ieri hanno visto anche l’approvazione dell’emendamento sul riconoscimento di Palestina, Kosovo e Taiwan e il via libera a un progetto da 9 milioni per la riqualificazione della zona Cesarini e la costruzione di due grattacieli destinati a famiglie che oggi vivono in alloggi Acer, attualmente in stato di degrado.

