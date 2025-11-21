Cambio di assetto nella Giunta comunale di Aversa, dove il sindaco Francesco Matacena ha firmato oggi il decreto con cui accoglie le dimissioni dell’assessore Orlando De Cristofaro e contestualmente conferisce la delega all’avvocato Francesco Di Palma, già consigliere comunale. La rinuncia di De Cristofaro, protocollata in mattinata, ha avuto effetto immediato. Il sindaco non ha lasciato spazio a vuoti amministrativi, procedendo alla ricostituzione del plenum come previsto dalla normativa sugli enti locali.

Aversa, cambio in Giunta: De Cristofaro si dimette per le Regionali, subentra Di Palma

La scelta di De Cristofaro è dettata da motivazioni politiche: l’ex assessore sarà candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Per evitare incompatibilità, ha lasciato l’esecutivo a ridosso dal voto. In Giunta dal 2024, De Cristofaro gestiva deleghe di un certo peso – Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Attività produttive, Pubblica illuminazione, Arredo urbano e Mercato ortofrutticolo – ora conferite a Di Palma.