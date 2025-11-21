Logoteleclubitalia

Aversa, cambio in Giunta: De Cristofaro si dimette per le Regionali, subentra Di Palma

Cambio di assetto nella Giunta comunale di Aversa, dove il sindaco Francesco Matacena ha firmato oggi il decreto con cui accoglie le dimissioni dell’assessore Orlando De Cristofaro e contestualmente conferisce la delega all’avvocato Francesco Di Palma, già consigliere comunale. La rinuncia di De Cristofaro, protocollata in mattinata, ha avuto effetto immediato. Il sindaco non ha lasciato spazio a vuoti amministrativi, procedendo alla ricostituzione del plenum come previsto dalla normativa sugli enti locali.

La scelta di De Cristofaro è dettata da motivazioni politiche: l’ex assessore sarà candidato al Consiglio regionale della Campania con Forza Italia. Per evitare incompatibilità, ha lasciato l’esecutivo a ridosso dal voto. In Giunta dal 2024, De Cristofaro gestiva deleghe di un certo peso – Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Attività produttive, Pubblica illuminazione, Arredo urbano e Mercato ortofrutticolo – ora conferite a Di Palma.

