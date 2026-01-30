Aversa, boato nella notte in centro: paura tra i residenti

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio della notte ad Aversa, svegliando di soprassalto numerosi residenti. Erano circa le 2 quando, stando ai racconti di chi vive in zona, un rumore simile a un’esplosione è stato avvertito distintamente nel centro cittadino, in particolare nell’area compresa tra piazza Vittorio Emanuele III e piazza fuori Sant’Anna.

Nel giro di pochi minuti, sui social è partito il tam tam. Il forte boato sarebbe stato udito anche a chilometri di distanza, raggiungendo diverse zone della città e spingendosi fino ai confini con i comuni di Carinaro e Lusciano. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato il rumore né se si sia trattato dell’esplosione di un ordigno.

Quel che è certo è che l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i cittadini. Dalle prime ore del mattino, infatti, sono in circolazione le volanti del commissariato di Aversa. La Polizia ha avviato accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire l’origine del boato che, nella notte, ha rotto la quiete della città.