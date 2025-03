Durante un’operazione di pattugliamento volta al contrasto dei reati ambientali, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE) hanno sequestrato un autocarro modello Ducato carico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’intervento è avvenuto lungo la strada Porta San Giovanni, nel comune di Aversa.

Aversa, autocarro carico di rifiuti pericolosi: scatta il sequestro dei Carabinieri

L’autocarro, che presentava il cassone completamente scoperto, trasportava rifiuti di varia natura, tra cui rifiuti speciali pericolosi di tipo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) quali una lavatrice non bonificata, un televisore a tubo catodico, tre stufe alogene, una friggitrice ad aria e un monitor per PC. Questi materiali erano mescolati con barre di alluminio e barre di ferro arrugginite.

Alla richiesta dei militari di esibire i documenti autorizzativi necessari o i formulari di identificazione dei rifiuti per garantirne la tracciabilità, il conducente e proprietario del mezzo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione. Ulteriori controlli sulla targa dell’autocarro, effettuati tramite la banca dati ufficiale, hanno rivelato che il veicolo non era iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali, iscrizione obbligatoria per chiunque effettui operazioni di trasporto rifiuti.

Alla luce di quanto emerso, il conducente è stato ritenuto responsabile di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attività svolta senza le necessarie autorizzazioni e con un veicolo non conforme alle norme vigenti. Di conseguenza, i militari hanno proceduto al sequestro sia dell’autocarro che dei rifiuti trasportati. Il proprietario del mezzo è stato denunciato a piede libero, e ora rischia pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale.