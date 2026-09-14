Aversa, auto prende fuoco in viale Olimpico: conducente si salva, vettura distrutta

Paura nella tarda serata di ieri, lunedì 14 settembre, ad Aversa, dove un’automobile è stata completamente distrutta da un incendio mentre si trovava in viale Olimpico, nella zona dell’Ippodromo.

L’allarme è scattato intorno alle 22.50, quando il conducente si è accorto della presenza di fumo e fiamme provenienti dalla vettura. L’uomo è riuscito ad accostare tempestivamente e a mettersi al riparo prima che il rogo avvolgesse completamente il mezzo.

Auto distrutta dalle fiamme ad Aversa

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Nonostante l’intervento, le fiamme hanno completamente distrutto l’automobile.

Fortunatamente il conducente era riuscito ad abbandonare il veicolo e a raggiungere una posizione sicura. L’incendio ha inevitabilmente attirato l’attenzione di automobilisti e residenti della zona. In base alle informazioni disponibili, non sono state indicate le cause che hanno provocato il rogo.