Aversa, ancora furti in città: presa di mira l’ottica Sagliocco in via Diaz

Aversa. Non si arresta l’escalation di furti nella città normanna. Nella notte, una banda di criminali ha preso di mira l’ottica Sagliocco, in via Diaz, ad Aversa. Dopo aver forzato la serranda, i malviventi avrebbero portato via occhiali griffati dagli scaffali. Il bottino è ancora da quantificare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio e di quelle presenti nella zona.

Si tratta dell’ennesimo episodio che alimenta l’allarme sicurezza ad Aversa: nel weekend ignoti hanno trafugato oggetti di valore storico dal civico museo di Storia Militare, danneggiando arredi e mettendo a soqquadro alcune stanze. Nei giorni precedenti, altri colpi erano stati messi a segno ai danni di un panificio in via De Chiara e di una parafarmacia in viale Kennedy. Resta alta l’attenzione sull’emergenza microcriminalità nella città normanna.