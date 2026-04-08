Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”

“È necessario recuperare il finanziamento del progetto ‘Aversa Sicura’, pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento dell’Esercito”: è l’appello del consigliere di minoranza Mario De Michele, rivolto al sindaco Franco Matacena, in merito all’emergenza sicurezza ad Aversa. Da settimane, infatti, si susseguono furti e raid nella città normanna. Il caso più emblematico risale alla vigilia di Pasqua, quando nella notte sono stati messi a segno tre colpi ai danni di attività commerciali: due furti consumati e uno tentato. “Sta passando il messaggio che Aversa sia terra di nessuno, occorrono deterrenti”, conclude De Michele.