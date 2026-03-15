Malviventi scatenati nella notte ad Aversa. Due attività commerciali, tra via Vittorio Emanuele e via Belvedere, sono finite nel mirino dei ladri. Il primo episodio si sarebbe verificato ai danni del Pinchos Bistrot in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto si apprende, i balordi avrebbero lanciato un oggetto, probabilmente un sasso, contro la porta in vetro del locale nel tentativo di forzarne l’ingresso.

Aversa, ladri in azione nella notte: prese di mira due attività in via Vittorio Emanuele e in via Belvedere

Una volta all’interno, sarebbero riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Scientifica, per i rilievi del caso. Nel mirino dei ladri anche un’altra attività commerciale in via Belvedere. In questo caso sono ancora in corso accertamenti per stabilire se si sia trattato di un furto o di un tentato colpo. Da chiarire anche l’entità di eventuali danni e del bottino, così come l’ipotesi che ad agire possa essere stata la stessa banda. Su entrambi gli episodi indagano gli agenti del locale Commissariato.

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