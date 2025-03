Aversa continua a fare i conti con il fenomeno dei furti d’auto e delle loro componenti. Da tempo, i cittadini segnalano episodi sempre più frequenti, denunciando una situazione che sembra non trovare soluzione. A raccontare l’ennesimo raid nella città normanna è un cittadino che, dopo essersi ritrovato con la sua Fiat 500 depredata dai malviventi, ha deciso di rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che, a sua volta, ne ha condiviso le immagini sui suoi canali social.

Aversa, ancora furti d’auto in città. Lo sfogo di un cittadino: “Danno per 1500 euro”

“Deputato, le vorrei segnalare una cosa che secondo me ha del vergognoso. Mi riferisco alla situazione aversana dei furti d’auto o parte di essi. Giovedì scorso sono stato vittima di furto di fari, stop e altro, un danno complessivo di 1500 euro. Oggi ripassando per Aversa ho visto che la situazione non cambia. Sono anni ormai. La polizia e le altre forze dell’ordine non fanno nulla in merito, e la situazione è veramente insostenibile. Ci sono pochi agenti a pattugliare le strade”, scrive il cittadino al parlamentare. Il deputato Borrelli ha raccolto la segnalazione, rilanciando il tema della sicurezza in città: “Serve un sostanziale rinforzo delle forze dell’ordine, come promesso dal Ministro. Promesse fino ad oggi mancate”.

Nel tentativo di arginare fenomeni di criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Aversa hanno intensificato i controlli sul territorio. L’operazione ha portato al controllo di oltre 200 persone e 90 veicoli, con l’elevazione di 25 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e la denuncia in stato di libertà di sei giovani. Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente la mancanza di copertura assicurativa, la guida senza patente, senza casco e senza cintura di sicurezza. Inoltre, sono state effettuate ispezioni presso alcuni bar, che hanno portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 2mila euro per la mancata o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.