Aversa, comportamenti molesti nei negozi: nei guai cittadino straniero

Proseguono ad Aversa i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con particolare attenzione al contrasto dell’immigrazione irregolare e al monitoraggio delle aree più frequentate della città.

Nella mattinata di oggi, gli agenti del Commissariato di Aversa, impegnati in un servizio nei luoghi pubblici, hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia. L’uomo si era reso protagonista, in più occasioni, di comportamenti molesti nei confronti dei clienti di alcuni esercizi commerciali.

Dopo gli accertamenti sul posto, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato per le procedure di identificazione e successivamente affidato all’Ufficio Immigrazione per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. Al termine delle verifiche, il Prefetto di Caserta ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di espulsione amministrativa, con trasferimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.

I controlli della scorsa settimana

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli già avviato nelle scorse settimane nella città normanna. Solo lo scorso 24 aprile, in piazza Vittorio Emanuele III, gli agenti avevano effettuato un blitz che aveva portato all’identificazione di oltre 300 persone, a un arresto e all’individuazione di due cittadini stranieri irregolari.

Nel corso della stessa operazione era stato inoltre chiuso un locale per gravi carenze igienico-sanitarie, emerse durante un’ispezione con il supporto dei tecnici dell’Asl Veterinaria. I controlli avevano fatto emergere anche la presenza di lavoratori in nero, con sanzioni a carico dei titolari.