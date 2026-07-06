Aversa, topi tra i rifiuti al Parco Coppola: scatta l’ordinanza

Prima i rifiuti, ora anche i topi. Ad Aversa le immagini girate nella zona del Parco Coppola hanno fatto rapidamente il giro dei social, spingendo il sindaco Franco Matacena a firmare un’ordinanza urgente a tutela della salute pubblica. Nel video, ripreso da un cittadino e condiviso sui social network, si vedono alcuni roditori aggirarsi tra i cassonetti e le isole ecologiche interrate. Una situazione che ha inevitabilmente allarmato i residenti.

Il provvedimento del primo cittadino dispone l’interdizione temporanea delle isole ecologiche per consentire gli interventi di bonifica, sanificazione, derattizzazione e la verifica delle condizioni igienico-strutturali, operazioni già avviate nella giornata di ieri.

Fino al termine degli interventi, i rifiuti potranno essere conferiti esclusivamente nei contenitori provvisori che saranno collocati nelle vicinanze delle isole ecologiche. Sul caso interviene anche Nando Pirro del Comitato Aversa Vivibile: “Prendiamo atto della necessità di un’ordinanza sanitaria che non poteva più essere rinviata, ma perché ci siamo arrivati solo così tardi e, come spesso accade ad Aversa, in emergenza? – scrive l’attivista in un post sui social -. Il problema delle isole interrate era noto all’amministrazione sin dal suo insediamento, con i rifiuti che quotidianamente si accumulavano all’esterno, rendendole delle indecorose discariche in pieno centro urbano”, conclude Pirro. Un nuovo grattacapo per l’amministrazione comunale, che arriva mentre la raccolta differenziata continua a procedere a rilento in diversi quartieri della città.