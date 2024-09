Si sono aperti ieri alle 19 i festeggiamenti in onore di Maria SS. di Casaluce, patrona di Aversa, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo, e concelebrata dal clero della città.

Aversa, al via i festeggiamenti per Maria SS di Casaluce: ieri la statua in processione

Successivamente, la sacra Icona della Madonna è stata portata in processione, con una sosta per rendere omaggio ai Caduti in Guerra, durante la quale il sindaco Francesco Matacena ha deposto una corona di alloro.

Alle 20 si è svolta l’accensione delle luminarie, che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti. La serata è proseguita alle 21.30 con il concerto del Trio Tarantae, intitolato “Canti Migranti”nei pressi dell’Arco dell’Annunziata. I festeggiamenti continueranno fino a domenica, con altri appuntamenti religiosi e culturali. Il programma completo è disponibile a questo link.