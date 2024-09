Al via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Casaluce, patrona della città e della Diocesi di Aversa. Di seguito il programma religioso e culturale che si concluderà domenica 15 settembre.

Sabato 7 Settembre 2024

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa solenne e inizio festeggiamenti

20:00 Accensione Luminarie ad opera della Ditta “BLASI GROUP LIGHT CONCEPT”

Domenica 8 Settembre 2024

NATIVITÀ BEATA VERGINE MARIA

8.30 – 10.00 – 11.30 SS. Messe Domenicali

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa presieduta dal Parroco

20:00 Accensione luminarie

21:00 RADIO MARTE: Musica e Animazione con Gigio Rosa & Gigi Soriani Nei pressi dell’Arco dell’Annunziata

Lunedì 9 Settembre 2024

SOLENNITÁ DI NOSTRA SIGNORA DI CASALUCE

8:30 S. Messa del mattino

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa Presieduta dal nostro Vescovo, Sua Ecc.za Mons. Angelo Spinilio, Concelebrata dal Clero della Citta e la presenza della Autorità Civili e Militari. A seguire Processione della Sacra Icona della Madonna e omaggio ai Caduti in Guerra. Il Sindaco, Francesco Matacena, depositerà una corona di alloro.

Percorso Processionale:

via Seggio, via Sanfelice, via S. Francesco, via Giolitti, via Roma, Piazza Municipio

(sosta al monumento dei Caduti), via Roma e rientro in Parrocchia.

20:00 Accensione luminarie

21:30 CANTI MIGRANTI – TRIO TARANTAE: Musica e Danze della Tradizione Popolare nei pressi dell’Arco dell’Annunziata

Martedì 10 Settembre 2024

8:30 S. Messa del mattino

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa Presieduta da don Antonio Migliaccio

20:00 Accensione luminarie

21:30 Franco D’Amore – Paola Pezone – Giusy Attanasio in Concerto Piazzetta Don Diana (adiacente il Municipio)

Mercoledì 11 Settembre 2024

8:30 S. Messa del mattino

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa Presieduta dal Novello Sacerdote, Frà LUIGI BARBATO, Frate Francescano, figlio della nostra Diocesi

20:00 Accensione luminarie

21:00 IL GIARDINO DEI SEMPLICI in Concerto in Piazzetta Don Diana (adiacente il Municipio)

Giovedì 12 Settembre 2023

SS. NOME DI MARIA

8:30 S. Messa del mattino

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa Presieduta da don Maurizio Patriciello, Parroco del Parco Verde in Caivano (NA)

20:00 Accensione Luminarie

20:30 Concerto Dedicato alle vittime del malaffare eseguito dalla FANFARA DEL X REGGIMENTO CARABINIERI CAMPANIA. La Fanfara sfilerà in grande uniforme

già dalle ore 19.30, suonando per le strade principali della città. Il Concerto e Convegno sulla legalità si terranno in Piazzetta Don Diana

Domenica 15 Settembre 2024

B. V. MARIA ADDOLORATA

8.30 – 10.00 -11.30 SS. Messe Domenicali

18:00 S. Rosario con Vespri

19:00 S. Messa di Ringraziamento presieduta dal Parroco.

Al termine “Estrazione Lotteria di Beneficenza”