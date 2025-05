Ricorrono oggi i 25 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Angelo Spinillo, figura di riferimento della comunità campana e instancabile servitore della Chiesa.

Aversa, 25 anni da vescovo al servizio dei fedeli: auguri a monsignor Angelo Spinillo

Nato a Sant’Arsenio, nel salernitano, nella diocesi di Teggiano – Policastro, il 1° maggio 1951, Spinillo è stato ordinato sacerdote il 15 luglio 1978, avviando così un cammino pastorale segnato da dedizione, umiltà e spirito di servizio. Il 18 marzo 2000, San Giovanni Paolo II lo chiamò alla guida della diocesi di Teggiano – Policastro, riconoscendone le qualità umane e spirituali. L’ordinazione episcopale avvenne il 13 maggio 2000 per le mani del Cardinale Michele Giordano, allora Arcivescovo di Napoli.

Dopo oltre un decennio di servizio nella sua diocesi natale, Spinillo fu trasferito alla diocesi di Aversa il 15 gennaio 2011, dove ha continuato con passione la sua missione pastorale, promuovendo il dialogo, l’inclusione sociale e l’impegno per la legalità. Il suo impegno a livello nazionale fu riconosciuto anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, che il 22 maggio 2012 lo ha nominato vice presidente. A distanza di un quarto di secolo dalla sua ordinazione episcopale, sono tanti i post anche sui social con cui la comunità ecclesiale e civile si unisce nel rendere omaggio a una figura pastorale sempre attenta alle istanze del territorio e della società. Questa sera la Chiesa di Aversa si unirà in preghiera al vescovo per celebrare l’anniversario. Per l’occasione la Santa Messa sarà trasmessa in diretta tv su Tele Club Italia canale 77.