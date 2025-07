È ancora senza esito la ricerca di Anthony Gaezza Della Volpe, il 17enne residente in via Atellana scomparso nei giorni scorsi da Aversa. La denuncia della sua sparizione è stata formalizzata dai familiari presso la caserma dei Carabinieri della Compagnia di Aversa e e successivamente nelle stazioni di Sant’Arpino e Gricignano di Aversa. Proprio a Gricignano, in via Diocleziano, è arrivata l’ultima segnalazione: Anthony sarebbe stato visto nei pressi di un panificio.

Aversa, 17enne sparito nel nulla: ultimo avvistamento a Gricignano. Sequestrato il cellulare

Al momento della scomparsa, il ragazzo non aveva con sé né denaro né documenti, né tantomeno un telefono cellulare: il dispositivo risulta attualmente sotto sequestro da parte dei carabinieri. In una fase precedente alla sua scomparsa, Anthony avrebbe lasciato una lettera indirizzata ai genitori – poi gettata via – in cui esprimeva forti segnali di disagio. Anche questo scritto è ora nelle mani degli inquirenti.

Il precedente

Non è la prima volta che il giovane si allontana volontariamente: un episodio analogo si era verificato tra il 1° e il 2 giugno 2025, ma in quell’occasione era stato rintracciato e riportato a casa. In passato aveva seguito percorsi di sostegno psicologico.

Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni sono giunte da più comuni dell’agro aversano, lasciando supporre che Anthony si trovi ancora nei dintorni. Le forze dell’ordine stanno seguendo ogni pista, mentre la famiglia rinnova l’appello a chiunque possa avere notizie utili. Chi dovesse avvistarlo o avere informazioni può contattare immediatamente le forze dell’ordine o rivolgersi direttamente ai familiari.