Lo scatto mostra la sagoma di un cavallo in una veranda. Siamo ad Avellino, nel rione Parco. Le foto fanno presto il giro della rete, al punto da suscitare l’attenzione del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che promette di fare chiarezza. Il sospetto è che un padrone senza scrupoli tenga in cattività un cavallo nella veranda condominiale.

Avellino, cavallo avvistato in veranda: la foto fa il giro del web

L’avvistamento avviene sia di giorno che di notte. A pubblicare gli scatti il portale “welcome to favelas”. Il quadrupede appare persino ricoperto da un telo. In altre due foto, invece, è affacciato alla finestra della veranda e sembra guardare verso la strada. Tra gli utenti c’è chi parla di maltrattamenti e chiede l’intervento delle forze dell’ordine. La notizia arriva così sui tavoli del municipio. Al punto che il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiede di fare luce sulla vicenda.

“Si tratta di una sagoma – spiega il primo cittadino Festa a Fanpage.it – effettivamente ben fatta”. Tanto da rendere la storia credibile. “Sono andato personalmente a fare un sopralluogo – prosegue il sindaco Festa – per verificare per sicurezza ed abbiamo appurato che era una sagoma, non sappiamo se di legno o di plastica”. Si tratterebbe di un cavallo delle giostre che sarebbe stato ristrutturato sulla veranda del condominio. Il giallo sembra essere risolto, ma c’è ancora chi nutre dei sospetti e chiede alle forze dell’ordine di fare un sopralluogo.